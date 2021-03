Nazionale, la difesa è un bunker: Mancini stabilisce un nuovo record

La vittoria sulla Bulgaria, è coincisa con un altro clean sheet per la Nazionale di Roberto Mancini. Battuto un record che apparteneva a Valcareggi

La vittoria sulla Bulgaria, è coincisa con un altro clean sheet per la Nazionale di Roberto Mancini. L’Italia non prende gol da 515 minuti e da 5 partite mantiene la porta inviolata,

Inoltre non subisce reti da 6 trasferte consecutive. Battuto il record che apparteneva alla Nazionale di Valcareggi, che a cavallo tra il 1972 e il 1974 era riuscita a non incassare gol per 5 trasferte consecutive.