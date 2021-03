Nazionale, oggi il raduno a Coverciano: ecco i prossimi impegni

La Nazionale di Roberto Mancini si raduna oggi a Coverciano per cominciare la propria preparazione in vista della gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022

La Nazionale di Roberto Mancini si raduna oggi a Coverciano per cominciare la propria preparazione in vista delle gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Sono 38 i giocatori convocati dal Commissario Tecnico: prima chiamata per il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi e per il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci.

L’Italia giocherà giovedì a Parma contro l’Irlanda del Nord, domenica a Sofia contro la Bulgaria e mercoledì 31 a Vilnius contro la Lituania.