Nestorovski può salutare il Palermo: futuro in A

Ilija Nestorovski pronto a salutare il Palermo: sull’attaccante macedone c’è l’interesse di diversi club di Serie A e della Bundesliga

L’avventura di Ilija Nestorovski al Palermo dovrebbe essere giunta alla conclusione. Il capitano dei rosanero, rimasto nonostante la retrocessione in Serie B, non è riuscito nel suo intento, ovvero quello di riportare i siciliani nella massima serie italiana. La squadra di Roberto Stellone, infatti, ha perso la finale play off contro il Frosinone e dunque sarà costretta a vivere un’altra stagione tra i cadetti.

Discorso diverso per il macedone: il giocatore, infatti, potrebbe salutare. Su di lui ci sarebbero alcuni club di Serie A come Torino e Genoa. Non solo, il bomber avrebbe attirato l’interesse di diversi club tedeschi.