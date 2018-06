Frosinone-Palermo, finale playoff Serie B 2017/2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Frosinone-Palermo, finale ritorno playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Frosinone e Palermo si giocano la Serie A: i rosanero sono in vantaggio dopo la vittoria per 2-1 maturata allo Stadio Barbera. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Moreno Longo ha una sola possibilità: vincere.

Frosinone-Palermo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Frosinone-Palermo: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Frosinone-Palermo: probabili formazioni e pre-partita

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese, Chibsah, Maiello, Gori, Crivello; Ciano, Dionisi. All. Longo.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Rajkovic; Rispoli, Murawski, Jajalo, Aleesami; Coronado; La Gumina, Nestorovski. All. Stellone.

Frosinone-Palermo: i precedenti del match

Escludendo la gara d’andata, Palermo e Frosinone si sono incrociate solo 4 volte. La prima gara tra le due compagini risale al campionato di Serie A 2015/2016, quando in Sicilia i padroni di casa vinsero 4-1. Nella gara di ritorno furono ancora una volta i rosanero a trionfare con un 2-0 che condannò i gialloblù alla Serie B. Gli ultimi due precedenti si sono giocati nell’ultimo campionato: 0-0 in ciociaria, 1-0 in favore del Palermo al Barbera con gol di Gnahoré.

Frosinone-Palermo: l’arbitro del match

Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 a dirigere la finale di ritorno del play off di Serie B. Il fischietto di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Rocca di Vibo Valentia e Cecconi di Empoli, quarto uomo Raspollini di Livorno. Come arbitri addizionali invece ci saranno Abbatista di Molfetta e Di Paolo di Avezzano.

Frosinone-Palermo Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Palermo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.

