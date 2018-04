Serie B 2017/2018 il regolamento e le date dei playoff e dei playout

La Serie B 2017/2018 si avvicina al momento clou, quello dei playoff che decideranno l’accesso alla prossima Serie A e dei playout che al contrario decreteranno le retrocessioni in Serie C. Come da regolamento, modificato lo scorso luglio, quest’anno le prime due formazioni del campionato saranno sì promosse in massima mentre, ma la terza non vi accederà direttamente, prendendo dunque parte agli spareggi promozione, a meno che il suo distacco rispetto alla quarta in classifica sia di almeno 15 punti (fino all’anno scorso era sufficiente che fosse di almeno 10): salvo in tal caso, dunque, saranno sei le squadre a prendere parte ai playoff (la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settimana e l’ottava classificata) che si sfideranno in match ad eliminazione diretta (con eventualmente tempi supplementari e calci di rigore) nel primo turno e quindi in match di andata e ritorno in semifinale ed in finale. Da quest’anno anche la Serie B adotta la regola dei gol di coppa: valgono doppio quelli segnati fuori casa, dunque in caso di parità di reti a passare non sarà più la squadra meglio piazzata nella regular season.

Invariato invece il regolamento dei playout: retrocedono in Serie C le ultime tre classificate in campionato più la quartultima se il distacco rispetto alla squadra che gli sta davanti (la quintultima) è di almeno 5 punti. Se così non fosse, invece, quartultima e quintultima si sfideranno in un match di andata e ritorno per decretare l’ultima squadra a retrocedere: in caso di parità, otterrà la salvezza la squadra con la migliore differenza reti. In caso di parità pure nella differenza reti, si salverà la quintultima. In caso di parità di differenza reti e di punti ottenuti in campionato, la gara di ritorno prevederà tempi supplementari ed eventualmente calcio di rigore.

Playoff e playout Serie B 2017/2018: le date

PLAYOFF

Turno preliminare (gara unica):

Sabato 26 maggio 2018 – ore 18 (6ª vs 7ª)

Domenica 27 maggio 2018 – ore 20,30 (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata e ritorno):

Martedì 29 maggio 2018 – ore 20,30 (6ª o 7ª vs 3ª)

Mercoledì 30 maggio 2018 – ore 20,30 (5ª o 8ª vs 4ª)

Sabato 2 giugno 2018 – 20,30 (3ª vs 6ª o 7ª)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 20,30 (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata e ritorno):

Giovedì 7 giugno 2018 – ore 20,30

Domenica 10 giugno 2018 – ore 20,30

PLAYOUT

Andata (19ª vs 18ª) Giovedì 24 maggio 2018 – ore 20,30

Ritorno (18ª vs 19ª) Giovedì 31 maggio 2018 – ore 20,30