Promosse in Serie A: Empoli unica certa, cinque squadre per il 2° posto

Promosse in Serie A, è bagarre in Serie B: l’Empoli è l’unica squadra che ha già matematicamente ottenuto la promozione, è lotta tra sei squadre per il secondo posto. E i playoff si preannunciano scoppiettanti…

Squadre promosse in Serie A: Empoli unica certezza in un mare di dubbi. A due turni dalla conclusione del campionato sono sei le squadre in corsa per il secondo posto, con gli azzurri che hanno già ottenuto matematicamente la promozione e la vetta della Serie B. Cammino straordinario quello della formazione di Aurelio Andreazzoli, che ha raccolto ben 78 punti in 39 giornate (da recuperare la sfida con la Cremonese). E chi seguirà i toscani? Tra secondo posto e playoff si preannunciano settimane di gol e spettacolo…

In questi minuti si sta giocando una gara molto importante per la corsa al secondo posto: Cesena-Parma, con i duecali attualmente al quarto posto con 66 punti, una vittoria permetterebbe all’undici di D’Aversa di riportarsi alle spalle dell’Empoli. Attualmente, con 68, c’è il Frosinone al secondo posto: ciociari seguiti da Palermo (67 punti), Parma e Venezia (66 punti), Bari (64 punti) e Cittadella (62). Veneti virtualmente fuori dai giochi per la medaglia d’argento, ma matematicamente qualificati ai play-off, a cui prenderà parte anche il Perugia. 180’ di alta tensione, la Serie A attende altre due squadre…

