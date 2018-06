Palermo-Venezia, playoff Serie B 2017/2018: formazioni ufficiali e diretta live

Palermo-Venezia, ritorno semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Una partita decisiva, sfida da dentro o fuori con in palio la qualificazione alla finalissima dei playoff del campionato di Serie B. Si decide tutto al Renzo Barbera con i rosanero che hanno il vantaggio determinato dal miglior posizionamento in classifica. Il Palermo, essendo arrivato al quarto posto, passa il turno anche in caso di parità di punteggio nel computo complessivo dei 180 minuti. Questo significa che, considerando il pareggio per 1-1 dopo la gara d’andata giocata allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, alla squadra di Roberto Stellone basterà ottenere un altro risultato di parità al Renzo Barbera per ottenere la qualificazione in finale. Alla squadra di Pippo Inzaghi, invece, non resta che cercare la vittoria, unico risultato a disposizione per la formazione arancioneroverde.

Stellone sta quindi pensando di riconfermare la coppia d’attacco dell’andata, con un La Gumina in gran forma affiancato dall’ex di giornata Stefano Moreo. Dovrebbe essere questo l’attacco scelto per sfidare il Venezia anche nella sfida di ritorno. In alternativa, considerando che La Gumina al momento sembra inamovibile, Nestorovski e Trajkovski potrebbero contendere una maglia a Moreo. Per il resto l’allenatore rosanero dovrebbe prediligere due linee da 4, passando quindi al 4-4-2. In questo modulo troverebbe spazio Igor Coronado, schierato da esterno sinistro con Rolando sulla destra. Al centro, invece, ci sarebbero Gnahoré e Jajalo. In difesa confermati in blocco Rispoli, Bellusci, Rajkovic e Aleesami davanti al portiere Pomini.

Pippo Inzaghi dovrebbe invece confermare il suo solito 3-5-2, cambiando però qualche uomo rispetto alla gara d’andata. In attacco ci sarà infatti Geijo, con Marsura in vantaggio su Litteri per affiancarlo. A centrocampo Pinato favorito su Falzerano, con Stulac e Suciu che saranno gli altri due centrali con Bruscagin e Garofalo sugli esterni (in alternativa a quest’ultimo c’è l’opzione Del Grosso). In difesa confermato il trio con Modolo, Andelkovic e Domizzi davanti al portiere Audero.

PROBABILE FORMAZIONE PALERMO (4-4-2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Rolando, Ghanoré, Jajalo, Coronado; Moreo, La Gumina.

PROBABILE FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Pinato, Stulac, Suciu, Garofalo; Marsura, Geijo

Palermo-Venezia: i precedenti del match

Il Venezia è chiamato ad una vera e propria impresa. Un’impresa che alla squadra di Inzaghi è riuscita in appena tre occasioni nei venti precedenti in Serie B in casa del Palermo, per il resto sette pareggi e dieci vittorie della formazione rosanero. Trend positivo in casa per i siciliani, che non perdono al Barbera da otto partite. All’andata la squadra di Roberto Stellone passò in vantaggio grazie al gol di La Gumina, sbloccando una partita fino a quel momento priva d’emozioni. Immediato il pareggio della formazione di Pippo Inzaghi con gol di Marsura, dopo un grande assist di tacco di Litteri. Ora 90 minuti per decidere il destino di Palermo e Venezia.

Palermo-Venezia: l’arbitro del match

Sarà Gianluca Aureliano di Bologna l’arbitro di Palermo-Venezia, semifinale di ritorno dei play-off Serie B in programma domenica 10 giugno alle 18.30 allo Stadio ”Renzo Barbera”. Il fischietto sarà coadiuvato da Tarcisio Villa di Rimini e Giovanni Baccini di Conegliano. Quarto ufficiale Pietro Dei Giudici di Latina, arbitri addizionali Livio Marinelli di Tivoli e Valerio Marini di Roma 1.

Palermo Venezia Streaming: dove vederla in tv

Palermo-Venezia sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 2, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.

