Frosinone-Cittadella, playoff Serie B 2017/2018: formazioni ufficiali e diretta live

Frosinone-Cittadella, ritorno semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Non si può sbagliare. Ci si gioca l’accesso alla finale playoff negli ultimi 90′ minuti. Al Matusa, Frosinone e Cittadella si daranno battaglia per raggiungere l’atto conclusivo di questa post season. Leggermente favoriti gli uomini di Longo che ripartano dal 1-1 ottenuto in trasferta e soprattutto dal migliore posizionamento in classifica, decisivo in caso di parità dopo i supplementari. Ai ragazzi di Venturato servirà la classica partita perfetta per andare avanti.

Frosinone-Cittadella: diretta live e sintesi

Frosinone-Cittadella: formazioni ufficiali

Frosinone-Cittadella: probabili formazioni e pre-partita

Longo può sicuramente contare sul vantaggio acquisito nell’andata e su quello dato dalla classifica. Tuttavia non sembra intenzionato a cambiare molto. L’unico dubbio riguarda l’impiego di Paganini ancora acciaccato. Non sembra però essere in grado di giocare. Pronto al suo posto Krajnc, con Matteo Ciofani che giocherà largo a destra. Qualche cambio in più invece per Venturato, che ha fatto riposare alcuni degli uomini chiave la gara precedente. Tornano dunque Iori e Schenetti a centrocampo e a Vido in attacco.

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; Brighenti, Terranova, Krajnc; M. Ciofani, Sammarco, Gori, Chisbah, Crivello; Dionisi, Ciano. All. Longo

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Adorni, Benedetti; Schenetti, Iori, Bartolomei; Chiaretti; Vido Kuoamè. All. Venturato

Frosinone-Cittadella: i precedenti del match

Tre i precedenti in stagione tre queste due squadre, e tutti sorridono ai ciociari. Due vittorie, entrambe per 2-1, nel corso della regular season, e il pesante pareggio di mercoledì scorso nell’andata di questa semifinale playoff. In questa gara il Cittadella proverà a ribaltare la situazione.

Frosinone-Cittadella: l’arbitro del match

Sarà Luigi Nasca della sezione di Bari l’arbitro di questo match. Ad aiutarlo gli assistenti Bresmes di Bergamo e Colarossi di Roma 2. Come quarto uomo è stato scelto Fiore di Barletta, Pezzuto di Lecce e Serra di Torino gli addizionali. Due i precedenti del Frosinone sotto la direzione di Nasca, con Virtus Entella e Parma, entrambi vittoriosi. Uno solo invece con il Cittadella, nel pareggio casalingo con il Palermo.

Frosinone-Cittadella Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Cittadella sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.

