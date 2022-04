Netflix frena sugli eventi in diretta: «Non sono sicuro porti grandi profitti»

Il Co-CEO di Netflix frena sulla possibilità dello sport in streaming sulla piattaforma: «Non sono sicuro porti grandi profitti»

Il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, frena sul possibile sbarco degli eventi sportivi in diretta sulla piattaforma di streaming, come riporta Calcio&Finanza. Molti si aspettavano una mossa di Netflix dopo l’ingresso di Amazon Prime nel mercato calcistico.

«Non sono sicuro – commenta Sarandos – che possa portare un grande flusso di profitto. Non sto dicendo che non ci occuperemo mai di sport, ma dovremo mettere a punto un percorso per arrivare a un grande flusso di entrate e un grande flusso di profitti»