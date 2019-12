Neymar su Gabigol: «Può giocare in qualsiasi squadra»

Neymar spende parole al miele per Gabigol: «Gli ho detto di essere delice, può giocare in qualsiasi squadra del mondo»

Anche Neymar fa il tifo per Gabigol. La stessa del Paris Saint Germain ha speso parole al miele per il collega, assoluto protagonista nel Flamengo. Queste le dichiarazioni a Esporto Interativo:

«Mi piace molto. Abbiamo giocato insieme al Santos, abbiamo giocato alle Olimpiadi, provo grande affetto per lui. Gli ho parlato e gli ho detto che deve essere felice. Il calcio può essere giocato in qualsiasi parte del mondo e Gabriel può giocare in qualsiasi squadra».