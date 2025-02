Inter, novità sulle condizioni di Thuram: il francese spera di esserci contro il Napoli e spinge per accelerare il rientro

Il francese spinge per esserci sabato contro il Napoli: il giocatore nerazzurro nonostante il giorno libero si allena ad Appiano

Nonostante l’infortunio alla caviglia non sembra dar pace a Marcus Thuram, Il numero 9 nerazzurro vorrebbe esserci per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Per questo il giocatre dell’Inter, di comune accordo col club, ieri insieme al compagno Carlos Augusto, si è allenato ad Appiano Gentile per continuare col programma personalizzato nonostante il giorno libero concesso da Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, «la personalissima sfida scudetto di Marcus Thuram è già iniziata. Nella testa del figlio d’arte, alle prese con i fastidi alla caviglia sinistra, non c’è la semplice convocazione per la partita contro i partenopei, ma la volontà di arrivarci, con abnegazione e sacrificio dei prossimi allenamenti, al 100%, ossia in una condizione tale in cui possa provare a determinare al Maradona».