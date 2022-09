Fiorentina, Niccolini: «Grandissima partita, i ragazzi hanno tirato la carretta». Le parole del vice di Italiano

Daniel Niccolini, vice allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo Fiorentina-Verona.

Le sue parole: «Era un momento dove le cose non stavano andando bene, ma oggi siamo partiti subito forte. Certo, peccato per il rigore sbagliato, ma i ragazzi hanno fatto una grandissima partita. Come mai abbiamo giocato senza un vero centravanti dal primo minuto? Per le caratteristiche del Verona abbiamo scelto un attaccante funzionale al gioco che dovevamo proporre oggi. Nico Gonzalez? È giocatore importante per noi, che ci dà fantasia e progressione. La sosta? I ragazzi hanno tirato la carretta per tutto questo tempo giocando ogni tre giorni. Peccato per gli infortuni ma si sono tutti sacrificati: bisogna solo ringraziarli. L’infortunio di Amrabat? Nulla di che, solo un piccolo risentimento: lo abbiamo tolto prima che si facesse male sul serio».