Nicola ottimista: «Il Cagliari deve seguire quella mentalità. Fiorentina? Squadra tosta tra campionato e Conference» - Calcio News 24

Le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari Davide Nicola in vista della sfida contro la Fiorentina in conferenza stampa

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Fiorentina.

LA CONFERENZA STAMPA DI NICOLA

PARTITA IMPORTANTE – «Mi piace pensare alla mentalità e non alla partita e a quanto è importante, dobbiamo spingere ed avere mentalità. Vogliamo fare risultato e raggiungerlo prima possibile. Buona gara all’andata ma hanno cambiato alcune cose, in settimana ci siamo organizzato per provare a creare dei problemi alla Fiorentina».

PRIMI TEMPI – «Non abbiamo segnato molto nei primi tempi, anche gli altri non l’hanno fatto molto. Nei primi quarantacinque di cerca di essere più tattici e poi le partite si stappano quando saltano certe cose. Oggi abbiamo cercato di studiare alcune cose come i dati ma certi trend poi possono cambiare».

FIORENTINA – «Squadra molto qualitativa che segna molto e che trasforma tanto, questo anche quando non creano tanto. Dobbiamo essere bravi perché hanno molti giocatori di tecnica! Hanno cambiato alcune cose ma non la filosofia durante il campionato, sono più orientati sull’uomo che sullo spazio grazie al lavoro di Palladino. Hanno cambi che possono cambiare molto come con Parisi e Gosens, sulla mediana hanno soluzioni diverse e nei singoli dell’attacco hanno varietà. In difesa hanno giocatori adatti al gioco che ganno, a volte si difendono a tre o a cinque. Sono tante le alternative ma noi dovremmo essere convinti nelle nostre qualità, veniamo dalla partita con l’Inter che è come giocare la Champions. Coman ha avuto un buon minutaggio a Milano ed i numeri dicono che è in forma. Ci sono tutti ma Jankto ha avuto la febbre».

PARTITA DI COPPA DELLA VIOLA – «Tutti hanno avuto difficoltà e noi siamo stati capaci di creargliele. Tutti sono così, solo due squadre a livello europeo possono dominare la partita per tutti i novanta! Dovremmo essere decisi nelle dinamiche difensive ed essere abili nel palleggio per arrivare più possibile nella loro area di rigroe. Hanno giocatori portati a fare gioco date le loro qualità ma nella singola partita può capitare di tutto. Vogliamo dimostrare contro la Fiorentina cosa possiamo fare!».

SOLUZIONI DEGLI AVVERSARI – «Chi gioca pià competizioni ha diverse soluzioni, molti hanno riposato in coppa come Dodo e Marì. Se fai queste rotazioni poi hai diverse soluzioni, non tutti hanno giocato tutta la partita ma loro sono abituati a giocare così tante partite. Dovremo avere questa mentalità giusta!».

KEAN – «Abbiamo diffidati ma si sceglie sempre la formazione migliore, dobbiamo affrontare ogni partita in questo modo. Kean colpisce per la prolificità ma si sapeva quali fossero le qualità ma per quanto sarà un test per noi io mi fido dei miei difensori. Di squadra li possiamo limitare nel fare gioco».

PUNTI DEBOLI – «Sanno prendere l’iniziativa e alternare ripartenza e palleggio, non vogliono sempre avere l’iniziativa, si gestiscono. Fanno bene questa cosa e creano densità per ripartire ma sanno anche tenere il pallino del gioco, penso che Palladino usi questa strategia. Dobbiamo interpretare al meglio la partita, limitarli senza limitare noi stessi».

PRIMAVERA – «Alcuni di loro di allenano con noi, li vediamo ma stanno seguendo il loro percorso. Noi abbiamo il nostro e se potremmo vedere il futuro all’opera lo ved».

POSSIBILE CHIAMATA IN NAZIONALE – «Caprile e Piccoli devono avere il loro focus sul Cagliari poi si potranno guadagnare sul campo queste cose in futuro. C’è sinergia di lavoro e nessuno arriva da solo. Ciò che raggiungi lo fai anche grazie al lavoro degli altri!».