Convocati Cagliari per il Parma: la scelta del tecnico rossoblù Nicola su Luvumbo. La lista

Convocati Cagliari per il Parma: la scelta del tecnico rossoblù Nicola su Zito Luvumbo. La lista completa per il match di Serie A

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Parma, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A all’Unipol Domus. Torna tra i convocati l’attaccante Zito Luvumbo, prima chiamata invece per il neo acquisto rossoblù Florinel Coman. Ecco le scelte del tecnico rossoblù: