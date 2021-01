Nicola: «Il Torino deve salvarsi. Su Sanabria…»

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Il gioco è sempre stato spezzettato, non siamo stati in grado di mantenere alto il ritmo. Vogliamo sempre vincere, ma dobbiamo essere lucidi nell’analisi: stiamo ricercando una nostra identità, dunque va premiata la prestazione in questo senso. Non possiamo essere soddisfatti di tutti gli aspetti, ci sono molti fattori da migliorare, ma ci dobbiamo salvare. Dovremo essere capaci di apprezzare anche i piccoli passi. A me piace costruire, senza essere schiavi di quello che vorremmo già ottenere».

FIORENTINA – «La Fiorentina ha creato tre occasioni, non ci ha messo in difficoltà. In più, loro lavorano insieme da tempo. I numeri di questa partita ci devono dare la consapevolezza di poter crescere».

ZAZA E BELOTTI – «Ha fatto una prestazione generosa, creando molte opportunità da gol. Così come Belotti, che finalmente si è tolto l’etichetta di assist-man segnando il gol del pareggio».

SANABRIA E MANDRAGORA – «Sanabria è un giocatore che ho allenato. Ma faremo le giuste considerazioni alla fine del mercato. Questa squadra va completata con i giusti innesti perché il gruppo c’è».