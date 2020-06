Nicola: «Tanto possesso palla, ma sterile» – VIDEO

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta del suo Genoa contro il Parma: le parole del tecnico rossoblù

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta del Genoa contro il Parma. Queste le parole del tecnico rossoblù.

«E’ stata una partita strana nel senso che per noi era la prima, quella dell’impatto. E’ stata strana perché abbiamo avuto supremazia territoriale e possesso palla ma era un possesso sterile, non attaccavamo bene gli spazi, ci siamo allungati e non eravamo corti e aggressivi come volevamo. Il Parma ha impostato subito la partita nella maniera più congeniale. Mi sarebbe piaciuto vedere cosa avremmo tirato fuori in caso di pareggio. L’inizio non è stato sicuramente brillante dal punto di vista dell’ordine. Non siamo stati compatti e poi la nostra caratteristica di un gioco in verticale palla a terra, attaccando gli spazi non siamo riusciti ad attuarla».