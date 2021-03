Nicolato: «Tutti avrebbero meritato la possibilità di giocarsi la fase finale, scelte difficili»

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato al sito ufficiale della FIGC delle convocazioni fatte

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato al sito ufficiale della FIGC delle convocazioni fatte in vista dell’Europeo.

«Questa splendida qualificazione è stata il frutto dell’impegno di molti giocatori, tutti avrebbero meritato la possibilità di giocarsi la fase finale e dispiace per quelli che non ho potuto includere nella lista e per gli infortunati, scegliere non è stato facile. Abbiamo formato una squadra molto giovane, composta da giocatori nati tra il ‘99 e il 2002, con l’inclusione di soli tre classe 98. Non sarà semplice, ma sono convinto che i ragazzi sapranno come sempre mostrare qualità ed entusiasmo, consapevoli della grande opportunità che hanno davanti»