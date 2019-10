Nico Kovac, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato di Philippe Coutinho, apparso in ombra in questi primi mesi in Germania

L’inizio in chiaroscuro di Philippe Coutinho al Bayern Monaco sta facendo molto discutere in Germania. Tifosi e addetti ai lavori non si aspettavano questo impatto in Bundesliga da parte del brasiliano, che ha fatto nascere le prime critiche. A prendere le difese dell’ex Liverpool ci ha pensato il suo tecnico Niko Kovac. Le sue parole.