Nizza Atalanta, anticipata la data del match. Ecco il comunicato

Il match Nizza Atalanta è stato anticipato di un giorno: situazione comunicata dalla società bergamasca sui propri canali

Tramite il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha dichiarato che il match contro il Nizza all’Allianz Riviera verrà anticipato a venerdì 16 dicembre (invece che sabato 17).

IL COMUNICATO – «L’amichevole internazionale con il Nizza si giocherà venerdì 16 dicembre, anziché sabato 17 come precedentemente comunicato. La partita si disputerà all’Allianz Riviera di Nizza alle ore 20. Sarà il secondo test durante la sosta per i Mondiali dopo il Trofeo Bortolotti in programma il 9 dicembre».