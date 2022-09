Nizza, il presidente Rivere: «Scontri tra tifosi? Non c’è posto per gli hooligans negli stadi»

Rivere, presidente del Nizza, è tornato a commentare gli scontri tra i tifosi francesi e quelli del Colonia: le dichiarazioni

Rivere, presidente del Nizza, ha parlato ai microfoni di RMC Sport degli scontri dei tifosi rossoneri contro quelli del Colonia in occasione del match di Europa League in programma ieri.

LE PAROLE – «Non è più supportabile e quando lo vivi dal vivo, è terribile. Quando il giorno dopo lo vivi una seconda volta è pure peggio, sono immagini terribili. Questo non è più possibile. Il calcio è uno sport, un gioco, accogliamo famiglie con bambini, non è più sopportabile. Ho un nodo allo stomaco perché si riparte, ci sono immagini sconvolgenti. Se mettiamo tre volte più steward possiamo offrire un po’ più di sicurezza, ma ci sono punti in cui si riuniscono gli hooligans. Queste persone, gli hooligans, non hanno posto in uno stadio di calcio o nei dintorni di esso».