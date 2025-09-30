Norvegia, i convocati di Solbakken: c’è Haaland, fuori Thorsby. Ostigard premiato dal CT

Il CT della Norvegia Stale Solbakken annuncia la lista per Israele e Nuova Zelanda: confermati i big, spazio ai talenti della Serie A

La Norvegia ha ufficializzato la lista dei convocati del commissario tecnico Ståle Solbakken, ex allenatore del Copenaghen e alla guida della nazionale dal 2020, in vista dei prossimi impegni internazionali. I nordici affronteranno Israele l’11 ottobre in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre tre giorni più tardi sarà la volta di un’amichevole contro la Nuova Zelanda.

Le assenze e i volti della Serie A

Tra le notizie principali spicca l’assenza di Morten Thorsby, centrocampista del Genoa noto per la sua corsa instancabile e l’impegno anche fuori dal campo in tema ambientale. Non mancano però i rappresentanti della Serie A: Kristoffer Pedersen, terzino del Torino, e Andreas Heggem, giovane difensore del Bologna, entrambi protagonisti di un buon avvio di stagione.

Dal Genoa arriva invece la chiamata per Leo Skiri Østigård, difensore centrale classe 1999, che dopo l’approdo estivo in rossoblù ha impressionato per solidità e aggressività. La sua convocazione conferma l’attenzione del CT verso i giocatori che si stanno mettendo in mostra nel campionato italiano.

I big della nazionale

Naturalmente non poteva mancare Erling Haaland, bomber del Manchester City e tra i migliori attaccanti al mondo, reduce da una stagione da record in Premier League. Con lui anche il compagno di squadra Oscar Bobb, esterno offensivo classe 2003 che sta trovando sempre più spazio con i Citizens. A completare il reparto avanzato ci sarà Antonio Nusa, giovane talento del Lipsia, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio norvegese.

La Norvegia nel girone dell’Italia

La nazionale scandinava si trova nello stesso girone dell’Italia guidata da Gennaro Gattuso, e la sfida per la qualificazione ai Mondiali si preannuncia serrata. Con un mix di stelle affermate e giovani in crescita, la Norvegia punta a tornare protagonista sul palcoscenico internazionale dopo anni di assenza dalle grandi competizioni.

Portieri: Mathias Dyngeland (Brann), Orjan Hsskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford).

Difensori: Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Andreas Hanche-Olsen (Magonza).

Centrocampisti: Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Manchester City), Aron Dønnum (Tolosa), Felix Horn Myhre (Brann), Antonio Nusa (Lipsia), Andreas Schjelderup (Benfica), Martin Odegaard (Arsenal), Thelo Aasgaard (Rangers).

Attaccanti: Erling Braut Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton), Aune Heggebo (West Bromwich), Alexander Sorloth (Atletico Madrid).