Norvegia-Moldavia 11-1, dominio totale di Haaland e compagni! Il racconto della partita - Calcio News 24

Norvegia-Moldavia 11-1: show norvegese, Haaland devastante e Italia nei guai

La sfida tra Norvegia e Moldavia ha regalato uno dei risultati più clamorosi di questa fase di qualificazione ai Mondiali: 11-1 il punteggio finale a favore dei padroni di casa, che dominano la gara dall’inizio alla fine. Un risultato pesantissimo non solo per la Moldavia, ma anche per le speranze di qualificazione diretta dell’Italia.

Il protagonista assoluto di Norvegia-Moldavia è stato, come spesso accade, Erling Haaland. L’attaccante ha realizzato cinque gol in meno di un’ora di gioco, firmando una prestazione storica. La sua potenza fisica, precisione sotto porta e capacità di dettare i tempi dell’attacco hanno letteralmente spazzato via la fragile difesa moldava.

Ma non è stato solo Haaland a brillare. Il giovane Thelo Aasgaard, subentrato nella ripresa, ha messo a segno quattro reti, tre delle quali in appena un quarto d’ora. Un impatto devastante che ha contribuito ad affondare definitivamente la Moldavia e a migliorare sensibilmente la differenza reti della Norvegia, che ora segna +21, contro il +5 dell’Italia.

Il match è iniziato con il gol immediato di Myhre su assist di Haaland, che poco dopo ha iniziato il suo show personale. Prima dell’intervallo, il punteggio era già 5-0, con anche Odegaard tra i marcatori. La ripresa ha visto il dominio norvegese continuare, con Haaland che ha completato la cinquina e Aasgaard che ha dilagato nel finale.

L’unico gol della Moldavia è arrivato su un’autorete di Ostigard, episodio che, seppur insignificante ai fini del risultato, ha rappresentato un minuscolo aiuto per la differenza reti italiana. Ma la portata della sconfitta subita dalla Moldavia e la forza con cui la Norvegia ha attaccato, rendono ormai evidente che la corsa al primo posto nel girone è quasi compromessa per gli Azzurri.

Per l’Italia, nonostante le due vittorie recenti con dieci gol segnati, il passaggio diretto ai Mondiali si fa sempre più difficile. Dopo la netta affermazione della Norvegia in Norvegia-Moldavia, solo una combinazione favorevole di risultati e una netta inversione di tendenza nella differenza reti potrebbero cambiare le sorti del gruppo.

La Norvegia ora vola sulle ali dell’entusiasmo. Per l’Italia, l’unico margine è sperare e vincere, magari con goleade. Il tempo stringe.