Nottingham Forest, Postecoglou pronto a subentrare dopo l’esonero di Espirito Santo. Mourinho resta senza panchina

Nottingham Forest, Postecoglou pronto a subentrare dopo l’esonero di Espirito Santo. L’ex Inter e Roma Josè Mourinho ancora senza panchina

Il Nottingham Forest è pronto a voltare pagina. Dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo, 50 anni, allenatore portoghese ex Porto, Valencia e Wolverhampton, il club inglese ha individuato in Ange Postecoglou il nuovo tecnico per guidare la squadra in Premier League. L’allenatore australiano di origini greche, 60 anni, è reduce dal trionfo in Europa League con il Tottenham, ma nonostante il successo europeo era stato sollevato dall’incarico lo scorso giugno.

Secondo fonti vicine alla società, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro le prossime 24 ore. Postecoglou, che in carriera ha allenato anche il Celtic Glasgow vincendo due campionati scozzesi, dovrebbe firmare un contratto fino al 2027 e debuttare già sabato nella difficile trasferta contro l’Arsenal all’Emirates Stadium. Ad affiancarlo ci saranno diversi membri del suo staff tecnico già visti al Tottenham.

Una scelta strategica per i “Tricky Trees”

Il nome di Postecoglou era emerso nelle ultime ore come principale candidato alla panchina del Forest. In precedenza, il tecnico aveva avuto contatti con l’Al Ahli in Arabia Saudita, trattativa poi sfumata, e un sondaggio da parte del Brentford, che alla fine ha optato per Keith Andrews. La scelta del club di Evangelos Marinakis, imprenditore greco e proprietario del Nottingham Forest, è caduta su un allenatore dal profilo internazionale, capace di proporre un calcio offensivo e organizzato.

Il caso Nuno Espirito Santo

L’esonero di Nuno ha suscitato clamore tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante un avvio di stagione altalenante (una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate), il tecnico portoghese aveva portato il Forest alla salvezza in Premier League, al settimo posto nella scorsa stagione e alla qualificazione in Europa League. Tuttavia, il rapporto con Marinakis si era incrinato già in estate, complice la mancanza di sintonia sulle scelte di mercato.

Obiettivo: rilancio immediato

Con Postecoglou, il Nottingham Forest punta a consolidare la propria posizione in campionato e a ben figurare nelle competizioni europee. La sfida contro l’Arsenal sarà il primo banco di prova per un tecnico che ha già dimostrato di saper vincere e di saper imprimere un’identità chiara alle sue squadre. L’ex Inter e Roma Mourinho era tra i nomi papabili per la panchina degli inglesi, ma poi il club ha virato su Postecoglou.