Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Dyche dopo 114 giorni dal suo arrivo: è il 3° cambio in panchina in stagione! Il comunicato

Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Dyche: il tecnico lascia la panchina dopo 114 giorni. È il terzo cambio di allenatore in stagione!

Il Nottingham Forest scrive una pagina di storia della Premier League, ma non per meriti sportivi. Il club ha ufficializzato l’esonero di Sean Dyche, sollevato dall’incarico all’indomani del deludente pareggio a reti bianche contro il Wolverhampton, fanalino di coda del campionato. Una decisione drastica del proprietario Evangelos Marinakis, insoddisfatto nonostante i 35 tiri verso la porta avversaria, che proietta i Reds verso un primato assoluto: la ricerca del quarto allenatore permanente in una singola stagione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La panchina del City Ground è diventata una vera e propria polveriera in questa annata 2025-26. Prima di Dyche, noto per il suo approccio pragmatico e chiamato a ottobre per blindare la difesa, erano già saltati Nuno Espirito Santo, l’artefice del ritorno in Europa, e Ange Postecoglou, l’australiano ex Tottenham durato appena 39 giorni. Il comunicato dei Tricky Trees si è limitato a ringraziare l’ex Everton per l’impegno profuso, senza aggiungere ulteriori dettagli. Ora, per tentare l’ennesima ripartenza, il nome caldo è quello di Vitor Pereira, tecnico portoghese pronto a raccogliere una delle sfide più complesse d’Inghilterra.

Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.



We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw — Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026

IL COMUNICATO – «Il Nottingham Forest Football Club può confermare che Sean Dyche è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore. Vorremmo ringraziare Sean e il suo staff per l’impegno profuso durante la loro permanenza al Club e auguriamo loro il meglio per il futuro. Al momento non rilasceremo ulteriori commenti».