Nottingham Forest, ufficiale l’arrivo di Nuno Espirito Santo

Il Nottingham Forest ha ufficializzato la nomina di Nuno Espirito Santo come nuovo allenatore. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato del Nottingham Forest, club di Premier League, sulla nomina di Nuno Espirito Santo come nuovo allenatore.

COMUNICATO – «Il Nottingham Forest può confermare oggi la nomina di Nuno Espírito Santo come capo allenatore della prima squadra. Nuno si unisce al club con un contratto di due anni e mezzo e dirigerà la sua prima partita sabato quando il Forest affronterà il Bournemouth al City Ground. Il 49enne arriva con una grande esperienza avendo gestito oltre 460 partite nella sua carriera, tra cui Premier League, La Liga, UEFA Champions League e UEFA Europa League. Nuno ha iniziato la sua carriera da allenatore al Rio Ave, guidando la squadra portoghese a due finali di coppa e alla qualificazione all’Europa League per la prima volta nella sua storia prima di assumere la guida del Valencia nel 2014. Ha guidato la squadra spagnola alla Champions League con un quarto posto nella Liga nel 2014/15, prima di trascorrere un anno alla guida del Porto dove ha vinto 27 delle sue 49 partite al timone. Il trasferimento in Inghilterra è arrivato nel 2017 quando Nuno ha assunto la guida del Wolverhampton Wanderers. Nelle sue quattro stagioni al Molineux, ha guidato i Wolves in Premier League dopo aver vinto il titolo Sky Bet Championship, prima di raggiungere il settimo posto consecutivo nelle prime due stagioni nella massima serie. Nuno ha anche guidato i Wolves in Europa, guidandoli ai quarti di finale di Europa League nel 2019/20, con la sua partenza nel 2021 che ha posto fine a un impressionante mandato nelle West Midlands. Dopo un periodo alla guida del Tottenham Hotspur durante la stagione 2021/22, Nuno arriva ora al City Ground dopo aver allenato di recente in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad, dove ha guidato il club alla vittoria del campionato e della coppa nazionale la scorsa stagione. Il nuovo allenatore si occuperà della sua prima sessione di allenamento con la squadra questa mattina mentre si preparano per la partita di Premier League di sabato quando i Reds ospiteranno il Bournemouth al City Ground (calcio d’inizio alle 15:00)».