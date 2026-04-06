Nuova maglia Juve 2026/27, spunta lo spoiler sul nuovo kit: ecco in anteprima la prima divisa – FOTO

Nuova maglia Juve per la prossima stagione: ecco lo spoiler per il nuovo kit home dei bianconeri 2026/2027 – FOTO

Footy Headlines ha svelato in anteprima la nuova maglia home della Juventus per la stagione 2026/27, firmata Adidas e ispirata a uno dei capitoli più iconici della storia bianconera. Il design richiama infatti il kit del 1976/77, l’annata in cui la Vecchia Signora conquistò la sua prima coppa europea, la storica Coppa UEFA. Un omaggio raffinato alle radici del club, reinterpretato con uno stile moderno.

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La divisa si distingue per un’eleganza particolare: le classiche strisce verticali bianconere sono accompagnate da un colletto rétro e da dettagli dorati che impreziosiscono l’intero kit. Anche il logo Jeep segue questa linea estetica, presentandosi in bianco con un bordo oro che richiama i successi internazionali del club. Secondo l’insider grhaer9, l’impatto visivo sarà volutamente classico e celebrativo, pensato per esaltare l’identità juventina.

Per tifosi e collezionisti, la maglia sarà disponibile da maggio 2026, pronta ad accompagnare la Juventus nel nuovo ciclo sportivo guidato da Spalletti. Un ritorno alle origini che unisce tradizione e modernità, con l’obiettivo di vestire la squadra con un simbolo di storia e ambizione.