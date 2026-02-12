Nuovo allenatore Nottingham Forest: scelto il sostituto di Dyche. Si parlava di Tudor ma…Ecco chi guiderà gli inglesi!

Nuovo allenatore Nottingham Forest: sondato anche Tudor dopo l’esonero di Dyche ma ecco su quale tecnico è ricaduta la scelta finale

Nuovo scossone in Premier League. Il valzer delle panchine non si ferma e questa volta tocca al Nottingham Forest cambiare rotta. Dopo ore di riflessioni e voci incontrollate, la dirigenza dei Reds ha preso la decisione definitiva: Vítor Pereira sarà il prossimo allenatore della squadra. Lo riporta Matteo Moretto. Il tecnico lusitano, noto per la grande esperienza internazionale maturata tra Portogallo (Porto), Turchia (Fenerbahçe) e Brasile (Corinthians), è stato individuato come l’uomo giusto per risollevare le sorti del club.

L’accordo e il nodo Wolves

La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo. Secondo le ultime indiscrezioni, Pereira è pronto a firmare, ma prima deve sciogliere un ultimo nodo burocratico legato al suo passato recente. Il portoghese, infatti, sta ultimando la risoluzione dei dettagli relativi al suo vecchio contratto con il Wolverhampton. Una volta formalizzato questo passaggio tecnico e ottenuta la piena libertà contrattuale, Pereira potrà iniziare ufficialmente la sua nuova avventura al City Ground. La fumata bianca è attesa a breve, con il tecnico impaziente di rimettersi in gioco nel campionato più competitivo del mondo.

Addio a Dyche, sondato anche Tudor

L’arrivo di Pereira segue l’esonero di Sean Dyche, comunicato ufficialmente dal club. Dyche ha pagato a caro prezzo una serie di risultati negativi che hanno compromesso la classifica del Forest. La proprietà ha ritenuto necessario un cambio drastico non solo nei risultati, ma anche nella filosofia di gioco.

Eppure, Pereira non era l’unico nome sul taccuino della dirigenza. Nella mattinata di oggi, le voci di corridoio davano per molto probabile l’ingaggio di Igor Tudor. L’allenatore croato ex Juventus è stato a lungo in lizza. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sull’esperienza e sulla gestione tattica di Pereira, con Tudor che resta ancora in attesa di una nuova chiamata dopo l’esonero della Juve.

Il Nottingham volta pagina: l’era portoghese sta per cominciare.