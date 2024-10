Milan, scelto un nuovo capitano! Messaggio arrivato, Fonseca non ha più dubbi e ha scelto lui

Milan, scelto un nuovo capitano per i rossoneri! Il messaggio è arrivato, Paulo Fonseca non ha più dubbi e ha scelto il difensore

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, in vista della partita contro l’Udinese Paulo Fonseca avrebbe scelto Matteo Gabbia come nuovo capitano del Milan:

PAROLE – «Ma non finisce qui perché il classe ‘99 può vivere una settimana da sogno: lunedì sera può esordire con la divisa dell’Italia contro Israele a Udine e proprio contro l’Udinese sta diventando un serio candidato per diventare capitano del Milan e indossare la fascia di capitano che fu di grandi centrali come Baresi e Maldini. Theo è squalificato e Calabria infortunato, dunque Gabbia capitano è un’ipotesi concreta che sta prendendo sempre più piede, specialmente se Fonseca, per premiare impegno e perseveranza, dovesse preferirlo a Leao – che è già stato capitano a stagione – e Maignan – l’allenatore lusitano preferisce un giocatore di movimento con la fascia al braccio, anche per dialogare meglio con il direttore di gara -. Intanto Gabbia e il suo entourage lavorano al rinnovo: accordo sempre più vicino».