Nuovo direttore sportivo Juventus: prende quota questa candidatura. Ecco quale dirigente potrebbe entrare nell’organigramma bianconero

La Juventus è al lavoro per completare e definire il proprio quadro dirigenziale, con la nomina di un nuovo Direttore Sportivo che rappresenta la priorità assoluta per il futuro del club. La dirigenza bianconera sta vagliando diversi profili per assicurarsi una guida tecnica esperta e in linea con le ambizioni della società. In questo contesto, secondo le recenti indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, uno dei nomi più caldi sul taccuino della Continassa è quello di Marco Ottolini, attuale DS del Genoa.

Ottolini si è distinto per l’ottimo lavoro svolto con il club ligure, dimostrando competenza, visione e abilità nel costruire una rosa competitiva con risorse mirate. Queste qualità lo hanno reso uno dei profili italiani più apprezzati e monitorati, al punto da essere considerato un candidato credibile per una panchina prestigiosa come quella juventina. La sua candidatura rappresenta la volontà del club di valutare anche talenti emergenti del panorama dirigenziale nostrano, capaci di portare idee fresche e un approccio sostenibile al mercato.

Tuttavia, la pista che porta a Ottolini non è l’unica battuta dalla Juventus. La società, infatti, sta guardando anche oltre i confini nazionali, con l’obiettivo di individuare la figura più adatta a prescindere dalla nazionalità. Nella lista dei candidati, come sottolineato da Schira, figurano anche almeno due profili stranieri, a testimonianza di una ricerca ad ampio raggio che non vuole lasciare nulla al caso. L’obiettivo è chiaro: trovare un professionista in grado non solo di gestire le complesse dinamiche del calciomercato, ma anche di collaborare alla costruzione di un progetto tecnico vincente a lungo termine.

La decisione finale è attesa in tempi relativamente brevi, con la Juventus che punta a sciogliere le riserve e ad annunciare il nuovo Direttore Sportivo entro la fine del mese di ottobre. La scelta sarà cruciale per delineare le strategie future e per affrontare con la giusta struttura le prossime sfide in Italia e in Europa.