Nuovo DS Milan, Furlani può sorprendere: l’indiscrezione che spiazza la piazza rossonera e quello scenario inatteso

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, può sorprendere: senza il profilo giusto l’attuale struttura potrebbe rimanere invariata

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nuovo clamoroso scenario in casa Milan per quanto riguarda la ricerca di un nuovo direttore sportivo.

Nonostante i nomi di Igli Tare e Tony D’Amico ormai in pole, i tempi per il ds del Milan, si allungano e si va a fine maggio, dunque, seppur difficile, non da escludere al 100% che, se non dovesse essere individuato (o disponibile) il profilo giusto, l’attuale struttura resti invariata.