Nuovo presidente Roma, settimana decisiva per Friedkin

Nuovo presidente Roma, arriva la settimana decisiva in casa giallorossa. Entro la fine del mese si decide tutto

Entro la fine del mese. La prossima settimana sarà decisiva per chiudere la due diligence per il passaggio della Roma a Friedkin. Come riportato la Gazzetta dello Sport, da quel momento in poi le operazioni si facilitano: riunione del Friedkin Group per formalizzare l’offerta da presentare a Pallotta. Ad ogni modo gli ultimi giorni del mese saranno decisivi per avviare l’iter per il passaggio di proprietà.