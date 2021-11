Nuovo San Siro, la Giunta Comunale dà il via libero: le condizioni imposte ai club

La Giunta comunale di Milano ha approvato la delibera di conferma di pubblico interesse per il nuovo stadio di Inter e Milan

La giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera di conferma della dichiarazione di pubblico interesse per il nuovo stadio di Milano a San Siro. Dopo le parole del sindaco Sala di ieri, in cui di fatto confermato l’arrivo della dichiarazione a favore relativamente al pubblico interesse, oggi la Giunta si è così espressa ufficialmente. In particolare, dalla Giunta sono arrivate ulteriori tre condizioni a Inter e Milan nei prossimi passi del progetto.

Adeguamento dell’indice di edificabilità territoriale a quello massimo previsto dalla Norma del Piano di governo del territorio approvato con riferimento alla Grande funzione urbana ‘San Siro’, pari a 0,35 m2/m2. Riconfigurazione a distretto sportivo dell’area dove attualmente insiste il “Meazza” con ampia valorizzazione e incremento del verde. Sulla base di quanto stabilito, aggiornamento del Piano Economico Finanziario nella successiva fase progettuale. Come riporta Calcio e Finanza.