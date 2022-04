Nuovo San Siro, Sala: «Non bello se Inter e Milan si trasferissero a Sesto»

Le parole del sindaco Sala sulla questione stadio: la sua risposta alle dichiarazioni di Massimo Moratti. Le ultime sulla situazione

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto alle parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, sulla questione dello stadio di San Siro. Ecco le sue parole:

INTER E MILAN A SESTO – «Facciamo questo passaggio e poi tireremo le conclusioni. Non sarebbe una bella cosa se le squadre decidessero di andare a Sesto, sto lavorando perché rimangano a Milano. Le squadre stanno lavorando per fare qualcosa che non è solo il puro rendering, è un progetto: ma non voglio nemmeno io impegnarle a spendere milioni e milioni per un progetto esecutivo in mancanza di certezze che si vada avanti: io penso si andrà avanti ma li capisco».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA A GIUSEPPE SALA