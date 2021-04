Nuovo San Siro, Sala: «Se l’Inter dà garanzie, nessun problema»

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare della questione relativa al nuovo stadio San Siro

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, durante la presentazione del libro “l giro dei soldi. Storie di riciclaggio. Da Milano al Delaware: dove finiscono i capitali sporchi di evasori e criminali”, scritto da David Gentili, Ilaria Ramoni, Mario Turla, ha parlato della questione relativa al nuovo stadio San Siro.

«Se l’Inter mi viene a dire che manterrà il controllo della società per altri tre anni io non ho più problemi. Ma siccome sono al corrente, perché potenziali compratori me lo hanno riferito, di trattative di cessione nel periodo passato, io aspetto chiarimenti. Se oggi le squadre mi chiedessero di costruire solo lo stadio avrei molti meno problemi, perché è un oggetto chiaro, con una durata dei lavori chiara. Ma se il tema è lo stadio e altre costruzioni accessorie, che portano quattro o cinque anni di lavori e un impatto sul quartiere, è chiaro che dico che se siamo partner nel ridisegnare il quartiere, voglio sapere chi sei».