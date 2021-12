Nuovo stadio, Antonello: «San Siro è iconico, ma ha fatto il suo tempo»

Il dirigente dell’Inter Antonello ha parlato del nuovo stadio di Milano evidenziando anche la situazione relativa a San Siro

Alessandro Antonello, Chief Executive Officer dell’Inter, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato del nuovo stadio di Milano.

SAN SIRO ICONICO MA… – «Quella dei club non è un’operazione speculativa. Siamo rientrati all’interno dei parametri del Pgt. L’unico interesse che hanno i club è di avere uno stadio moderno che possa supportarli nello sviluppo e renderli competitivi con gli altri club. Abbiamo accettato la riduzione delle volumetrie per manifestare la volontà di perseguire quello che è un obbiettivo importante non solo per i club ma anche per la città. San Siro, seppur iconico, ha fatto il suo tempo».

