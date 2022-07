Nuovo stadio Cagliari, Signorelli: «Ecco quando partiranno i lavori»

Stefano Signorelli, delegato per le questioni stadio del Cagliari, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport

INIZIO LAVORI – «Nell’estate 2023 previsto il via ai lavori. Struttura pronta in 25 mesi» ci sarà il bando internazionale da novanta giorni quindi intorno a fine aprile, se dovessimo vincere noi la gara, potremmo avere in mano l’autorizzazione per iniziare i lavori».

DEMOLIZIONE SANT’ELIA – «Calendario alla mano, al termine della prossima stagione, tra maggio e giugno 2023, se tutto filasse liscio, potremmo iniziare con la prima fase che prevede la demolizione del Sant’Elia per poi iniziare la costruzione del nuovo impianto. A quel punto ci vorranno circa 25 mesi di lavori per avere lo stadio pronto».

