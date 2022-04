Nuovo stadio Milan, i tre punti di Investcorp: dalla capienza all’indipendenza

Investcorp pensa già al futuro e al nuovo stadio di unica proprietà del Milan: i tre punti da seguire

Il Milan non abbandonerà il progetto nuovo stadio con l’acquisizione di Investcorp. Anzi. Il piano della nuova proprietà ha come punto principale proprio una nuova struttura per ospitare le gare dei rossoneri, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

I punti da seguire sono tre. Una capienza elevata, di circa 60mila spettatori che ricordi in questo San Siro. Una gestione individuale, personalizzata, che renda lo stadio del Milan inconfondibile. E dunque, senza una condivisione con l’Inter. Inoltre, una libertà di poter prendere decisioni in autonomia riguardante la questione impianto.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24