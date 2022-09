Nuovo Stadio, inizia il dibattito: il Milan ha una priorità

Inizia il dibattito per il nuovo stadio e il progetto torna a quello preliminare: la priorità è per il Milan ma non ci sarà la Cattedrale

Inizia il dibattito per il nuovo stadio e il progetto torna a quello preliminare: la priorità è per il Milan ma non ci sarà la Cattedrale.

Se qualcosa dovesse andare storto, hanno ricordato ieri Scaroni e Antonello, la prima alternativa resta Sesto. Nel rendering non c’è la Cattedrale di Populous: il progetto presentato al dibattito è infatti quello preliminare del 2019. La questione stadio per il Milan e Redbird si tratta di una priorità assoluta per una questione di ricavi. Lo stadio nuovo, però, non sarà attivo prima del 2027/2028.