Nuovo stadio Milan a San Donato, il progetto va avanti! C’è il comunicato ufficiale che non lascia dubbi

Nuovo stadio Milan a San Donato, il progetto va avanti e non si ferma! C’è il comunicato ufficiale che non lascia dubbi

Oggi il presidente del Milan Scaroni e il Sindaco di San di San Donato Squeri si sono incontrati per discutere del nuovo stadio. Ecco il comunicato ufficiale appena battuto dal Comune di San Donato.

NUOVO STADIO MILAN, IL COMUNICATO

«Stamattina in Municipio si è tenuto un incontro tra il Sindaco Francesco Squeri e Paolo Scaroni, Presidente AC Milan che ha accolto l’invito, rivoltogli nei giorni scorsi dal nostro primo cittadino, per confrontarsi sulle intenzioni della società calcistica in merito al progetto stadio nell’area San Francesco. L’appuntamento è stata l’occasione per fare il punto della situazione sull’iter dell’Accordo di programma che prosegue secondo le tempistiche preventivate e per il quale attualmente è in corso la procedura relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Presidente Scaroni ha confermato la propria soddisfazione per l’incontro, ribadendo all’Amministrazione l’impegno a continuare l’iter procedurale relativo a un progetto prioritario per il Club.

«Ringrazio il Presidente Scaroni – ha dichiarato il Sindaco Squeri – per avere accolto l’invito a confrontarci di persona sulle intenzioni del Milan. Esco da questo incontro avendo avuto ulteriore conferma della serietà e della concretezza del progetto che la società sta portando avanti per l’area San Francesco. Da una parte siamo consapevoli che resta ancora aperta un’ipotesi su Milano, ma del resto, come ho ribadito a Scaroni il via libera da parte della nostra Amministrazione resta vincolato al buon esito dell’Accordo di programma, che deve garantire una serie di risposte e tutele per i nostri cittadini e per il nostro territorio affinché lo stadio a San Donato possa rappresentare davvero un’opportunità».