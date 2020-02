Nuovo stadio Milano, Sala: «Devo difendere San Siro, è la nostra storia»

Ecco le nuove e importanti dichiarazioni di Stefano Sala, sindaco di Milano, sul nuovo stadio e sul destino di San Siro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento di beneficenza United for the Heart, il sindaco Sala ha rilasciato dichiarazioni importanti sul nuovo stadio di Milano e su San Siro. Ecco le sue parole.

«Devo difendere San Siro, è la nostra storia. La demolizione non mi convinceva, ora sono ottimista. In tempi non lunghissimi si può trovare una formula che soddisfi tutti. Con San Siro in parte salvato».