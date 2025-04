Nzola: «Sapevo che Italiano sarebbe diventato un grande allenatore gli devo molto; ecco la differenza tra Serie A e la Ligue 1»

Le parole di Mbala Nzola su Vincenzo Italiano: «Ho sempre saputo che sarebbe diventato un grande allenatore, ma a lui non l’ho mai detto»

Mbala Nzola, attaccante del Nizza ed ex della Fiorentina, ha parlato a gianlucadimarzio.com: l’attaccante ivoriano ha parlato tra le varie cose di Vincenzo Italiano, ora tecnico del Bologna, del suo periodo in viola e della differenza tra Serie A e Ligue 1.

IL RAPPORTO CON VINCENZO ITALIANO – «L’ho conosciuto a Trapani. Ho sempre detto ai miei compagni che sarebbe diventato un grande allenatore. A lui? Mai detto direttamente. Mi ha aiutato tanto. Gli sarò sempre riconoscente».

IL TRASFERIMENTO ALLA FIORENTINA – «Sì, sono grato a lui. Anche se con la maglia della Fiorentina le cose non sono andate per il verso giusto».

COSA RAPPRESENTA NARUTO – «Sono fiero dell’uomo che sono oggi. Ho Naruto come immagine di profilo su Instagram non per caso. Il suo personaggio, la sua vita, le sue difficoltà. Riesce sempre a mantenere i nervi saldi, mi rivedo molto in lui».

SU KHUSANOV – «Per me è un fenomeno. Magari in campo non parla troppo ma il suo modo di giocare, l’atteggiamento, sono da vero campione. Nonostante la giovane età per me è un fuoriclasse».

DIFFERENZE TRA SERIE A E LIGUE 1 – «Credo sia ricca di giocatori forti a livello tecnico. Mentre in Italia lavoriamo più sulla tattica, in Francia viene dato spazio al talento».

IL SUO PERCORSO TRA SERIE B E C – «Ogni tanto ripenso al mio percorso, chiaramente. Ho giocato in Serie B e C, le partite in quelle categorie dove c’è poca tecnica. Ma sono fondamentali per farti crescere».