Oddo, esonero ad un passo: decisiva la sconfitta con il Crotone

Massimo Oddo vicinissimo all’esonero: l’allenatore dell’Udinese potrebbe essere sollevato dall’incarico nelle prossimo ore

La sconfitta casalinga contro il Crotone sarà con ogni probabilità fatale per Massimo Oddo. La sua Udinese ha perso 11 partite consecutive, uno score che la condanna a combattere per la salvezza fino all’ultima giornata di campionato. E pensare che la storia dell’ex calciatore della Lazio in Friuli era cominciata benissimo: l’allenatore, infatti, dopo aver perso all’esordio con il Napoli, aveva incanalato ben 5 vittorie consecutive, illudendo i tifosi di poter combattere per un posto in Europa.

A quattro giornate dal termine, invece, la situazione è completamente diversa: l’Udinese è crollata vertiginosamente ed ora dovrà provare a raccogliere qualche punto per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso. E probabilmente lo farà senza Oddo: la fiducia nel tecnico da parte della Famiglia Pozzo, infatti, dovrebbe essere giunta al termine e nelle prossime ore potrebbe arrivare la notizia dell’esonero.