Odennino: «Situazione Juve?Oggettivamente non è facile esprimere un giudizio...»

Gianluca Odennino, giornalista de La Stampa, ha parlato della situazione societaria della Juventus ai microfoni di Juventusnews24. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

PAROLE – «E’ un’inchiesta che tocca tanti punti, che dura da ormai più di un anno e che era partita dalla verifica delle plusvalenze. Strada facendo si è poi allargata toccando punti più delicati. Oggettivamente non è facile esprimere un giudizio, anche perchè non spetta a me farlo, per quello ci saranno poi giudici e magistrati, ma certamente è un’inchiesta complessa che presenta uno scenario pesante per la Juve. La curiosità giornalistica è quella di capire cosa succede. Ora siamo nel campo delle ipotesi e delle accuse, in attesa che il club si difenda e di un’udienza preliminare prima di un possibile processo».

