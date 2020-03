Olimpiadi di Tokyo: ufficiali le date

Il CIO ha comunicato ufficialmente le nuove date delle Olimpiadi di Tokyo, che si disputeranno l’anno prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus.

I Giochi si terranno comunque in Giappone, ma dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Ecco la nota del Comitato Olimpico.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020