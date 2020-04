Olimpiadi Tokyo 2021, le nazionali di calcio saranno Under-24

Con il rinvio delle Olimpiadi al prossimo anno la FIFA concederà ai giocatori nati nel 1997 di partecipare lo stesso alla rassegna

Qualche settimana fa il CIO ha rinviato ufficialmente le Olimpiadi in programma a Tokyo quest’estate all’anno prossimo. Un bel guaio per tanti atleti che si stavano preparando da mesi e un bel dubbio per i calciatori. Sì, perchè al torneo possono partecipare solo le selezioni Under-23 con l’aggiunta di tre fuori quota. Quindi i classe 1997 si sono chiesti che fine avrebbero fatto visto che avrebbero superato i limiti di età nel periodo tra le Olimpiadi che dovevano esserci e quelle che ci saranno.

Domanda giustissima perchè il regolamento parla chiaro: alle Olimpiadi possono partecipare tutti i calciatori che compiono 23 anni nell’anno solare in cui si tengono i Giochi Olimpici. Per Tokyo 2020, quindi, l’anno preso in considerazione per essere inseriti in rosa senza essere considerati fuoriquota era il 1997. La paura di molti è che la deadline scalasse al 1998 privando quelli nati un anno prima di partecipare ai giochi.

La FIFA in un comunicato ufficiale ha spiegato che le Nazionali che andranno a Tokyo 2021 saranno Under-24: «Per quello che riguarda il torneo olimpico di calcio maschile spostato, sono mantenuti gli stessi criteri previsti originariamente (15 calciatori nati a partire dal 1 gennaio 1997 e tre calciatori addizionali)».