Olise Liverpool: arriva la risposta del Bayern Monaco! Hoeness esce allo scoperto sul possibile addio della stella francese. Cosa ha detto

Olise Liverpool: il Bayern Monaco attraverso le parole di Uli Hoeness ha annunciato così il futuro del talento francese. Cosa ha detto

Il mercato calcistico europeo si infiamma già con le prime, infuocate dichiarazioni al vetriolo. Il Bayern Monaco fa muro e protegge i suoi gioielli dalle sirene della ricchissima Premier League. Al centro delle ultime voci di mercato c’è Michael Olise, che ha attirato le attenzioni dei principali top club internazionali. Tra questi, il Liverpool si era mosso con grande decisione per tentare di portare il forte esterno offensivo in Inghilterra dopo l’annuncio dell’addio di Salah. Tuttavia, la risposta della dirigenza bavarese non si è fatta attendere ed è arrivata in maniera perentoria.

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La dura stoccata di Uli Hoeneß ai Reds

Il presidente onorario del club tedesco, Uli Hoeneß, ha deciso di intervenire in prima persona per bloccare sul nascere qualsiasi possibile trattativa. Con il suo solito stile diretto e pungente, il decano dei dirigenti bavaresi ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti all’agenzia di stampa DPA, attaccando apertamente le strategie della dirigenza inglese. Il messaggio inviato oltremanica è inequivocabile e non ammette repliche: “Ricordate che il Liverpool ha speso € 500 milioni la scorsa estate e sta avendo una stagione pessima”.

Si tratta di una vera e propria stoccata pubblica che evidenzia le gravi difficoltà della squadra di Anfield in questa annata sportiva, mettendo in risalto il mancato ritorno sportivo nonostante le enormi risorse economiche investite per rinforzare la rosa.

Chiusura totale: il Bayern non rafforza le rivali

Il carismatico dirigente del Bayern Monaco ha poi rincarato la dose, ribadendo la ferma volontà del club di non aiutare in alcun modo una potenziale e diretta concorrente per la conquista della prossima Champions League. Aggiungendo un ulteriore commento tagliente alla questione, Hoeneß ha infatti sentenziato senza mezzi termini: “Quindi non contribuiremo a far sì che giochino meglio l’anno prossimo”.

Questa chiusura totale spegne definitivamente i sogni di mercato dei britannici. Le qualità tecniche, la velocità e la duttilità tattica di Michael Olise lo rendono un punto fermo assolutamente intoccabile per il presente e il futuro della squadra tedesca. Il Liverpool, costretto a incassare questo duro e clamoroso rifiuto, dovrà ora necessariamente virare su altri profili per provare a risollevare le proprie sorti in vista della prossima stagione.