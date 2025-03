Olympique Marsiglia De Zerbi, la dirigenza estremamente soddisfatta del tecnico: pronto il prolungamento?

Olympique Marsiglia, la dirigenza francese estremamente soddisfatta del rendimento di Roberto De Zerbi: pronto il prolungamento del contratto?

L’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi con la vittoria di ieri contro il Nantes conferma il secondo posto in Ligue 1 al posto dell’irraggiungibile PSG – 62 punti i parigini, 49 in Costa Azzurra – e si candida a tornare in Champions League nella prossima stagione.

Come riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza marsigliese è estremamente soddisfatta del tecnico italiano e sono pronti a prolungare la sua permanenza in Francia oltre al triennale firmato la scorsa estate. Dal canto suo il tecnico, che piace al Milan, ha detto di sentirsi felice al Velodrome e al momento non pensa ad eventuali trasferimenti futuri.