Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma…C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate!

Onana, novità sul suo futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma…Cosa blocca il suo sogno in vista della prossima estate!

André Onana non ha alcuna intenzione di ammainare bandiera bianca. Attualmente in “esilio” calcistico in Turchia, in prestito al Trabzonspor fino al termine della stagione, il portiere camerunese ha in mente un solo e chiaro obiettivo per la prossima estate: tornare in Inghilterra e riprendersi con le unghie e con i denti il posto da titolare a difesa della porta del Manchester United. Ecco cosa scrive The Guardian.

La caduta e il prestito in Turchia

La storia di Onana a Old Trafford è stata finora una montagna russa di emozioni, purtroppo per lui prevalentemente negative. Arrivato dall’Inter nel luglio 2023 per l’importante cifra di 44,1 milioni di sterline e fortemente voluto dal suo mentore Erik ten Hag, il classe ’96 ha pagato a caro prezzo un rendimento troppo altalenante. Una serie di errori decisivi ha minato le sue certezze, culminando con l’esclusione decisa dal successore Ruben Amorim dopo i due gol incassati nel pareggio per 2-2 contro il Lione. Da lì, lo scorso settembre, la necessità di ritrovare serenità accettando il prestito al Trabzonspor.

L’ostacolo Lammens e la frecciata di Carrick

Nonostante la convinzione di Onana di potersi giocare le sue carte nel prossimo ritiro estivo, la strada verso la maglia numero uno è decisamente in salita. Il motivo principale si chiama Senne Lammens. Acquistato dal Royal Antwerp per 18 milioni di sterline, il ventitreenne belga ha stupito tutti, collezionando 5 clean sheet in 21 presenze di Premier League.

L’attuale tecnico ad interim, Michael Carrick, lo ha esaltato dopo l’ultima vittoria per 1-0 contro l’Everton, lanciando quella che suona come una frecciata indiretta proprio all’ex interista: “Da un portiere pretendi affidabilità. Invece di creare caos, vuoi qualcuno che lo elimini e porti calma. Senne è esattamente questo: silenzioso, ma d’acciaio”.

I conti in tasca al club

Sullo sfondo di questo duello tra i pali, il club respira sul fronte finanziario. Il Manchester United ha infatti registrato un utile netto di 4,2 milioni di sterline nel secondo trimestre (contro i 27,7 milioni di perdite dell’anno precedente). Tuttavia, il prossimo bilancio dovrà assorbire i circa 10 milioni di buonuscita versati a gennaio per l’esonero di Amorim, una spesa che si aggiunge ai 14,5 milioni sborsati a suo tempo per congedare Ten Hag e il suo staff.