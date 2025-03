Oriali su Conte: «Piace perchè è schietto, ma questo è stato anche un problema in passato»

Napoli, le parole di Gabriele Oriali su Antonio Conte, tecnico dei partenopei: «Si fa ben volere da tutti per la sua capacità di coinvolgere tutti»

Gabriele Oriali, coordinatore dello staff tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc soffermandosi sull’importanza dell’allenatore per il successo di un club e, in particolare, sull’impatto di Antonio Conte. Di seguito le sue parole.

IL PESO DI UN ALLENATORE – «L’allenatore è una parte importante per il successo di un club e Antonio è determinante in questo. Un allenatore forte come lui dà qualcosa in più alla squadra. Come ho detto in precedenza: Antonio Conte è un fuoriclasse tra gli allenatori».

I PREGI E I DIFETTI DI CONTE – «Antonio Conte ha tanti pregi, ma anche tanti difetti come tutti. Lui è uno che si fa ben volere da tutti per la sua capacità di coinvolgere tutti, sia da quelli che giocano sia da quelli che non giocano. È schietto, leale e sincero anche se in alcuni casi questo può rappresentare un problema, soprattutto in un ambiente come il nostro dove ci sono perdenti di successo e bugiardi di successo. Antonio, però, si contraddistingue per la sua capacità di riuscire a creare un gruppo eterogeneo, unito e coeso: i risultati si vedono anche per questo».

L’INCIDENZA DI CONTE SUL NAPOLI – «L’allenatore incide sul peso di una squadra, altrimenti oggi faremmo tutti gli allenatori. Io ho lavorato e collaborato con alcuni degli allenatori migliori al mondo e posso confermare quello che ho detto».