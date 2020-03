Oriana Sabatini: «Coronavirus? Io e Dybala abbiamo pensato di andare via»

La reazione di Dybala e Oriana Sabatini dopo la positività al Coronavirus: le parole della fidanzata del giocatore della Juventus

Interpellata da Charla Futbolera, Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala, ha parlato della reazione avuta da entrambi dopo la notizia della positività del loro test per il Coronavirus.

Non mi sono mai fatta prendere dal panico perché quando sono risultata positiva ho pensato che i giovani non fossero molto colpiti. Diventi consapevole delle cose quando il tuo corpo le prova. Ho ancora la sensazione che mi manchi il respiro. Avevo pensato di tornare a casa perché qui le cose peggioreranno. È un rischio prendere un aereo, prima che i confini vengano chiusi. Avevamo pensato di andare a Dubai, dove non c’è pericolo ma poi l’abbiamo escluso. La cosa più prudente da fare in questo momento è stare a casa e aspettare che tutto finisca».